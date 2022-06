BCE, Holzmann: aumento tassi 50 pb invierebbe segnale chiaro e necessario

Mercoledì 1 Giugno 2022, 11:45







(Teleborsa) - "Un aumento di 50 punti base invierebbe un segnale chiaro e necessario che la BCE è seriamente intenzionata a combattere l'inflazione". Lo ha affermato Robert Holzmann, governatore della banca centrale austriaca e quindi anche membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), aumentando le attese del mercato per una mossa aggressiva di Francoforte al prossimo meeting di politica monetaria in programma il prossimo 9 giugno.



I commenti del banchiere centrale arrivano dopo un nuovo aumento a livelli record dell'inflazione nell'area euro.



"Un chiaro segnale sul tasso di interesse aiuterebbe anche a sostenere il tasso di cambio dell'euro - ha aggiunto Holzmann in commenti inviati via email a Bloomberg - L'euro debole non aiuta sul fronte dell'inflazione".



I commenti dell'economista austriaco, uno dei membri più hawkish del board BCE, arrivano pochi giorni dopo quelli del capo economista dell'Eurotower. Philip Lane ha detto che "aumenti di 25 punti base nelle riunioni di luglio e settembre sono un ritmo di riferimento", confermando la posizione della presidente Christine Lagarde.