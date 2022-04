BCE, Goldman Sachs: primo aumento tassi a settembre su impennata inflazione

(Teleborsa) - Goldman Sachs torna alle sue previsioni pre-invasione dell'Ucraina per quanto riguarda il restringimento della politica monetaria della BCE. Nonostante l'incertezza provocata dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni occidentali alla Russia, i banchieri centrali dell'area euro si trovano infatti a dover considerare le ulteriori sorprese al rialzo per l'inflazione e le preoccupazioni circa gli effetti di secondo impatto. La banca d'affari statunitense prevede che gli acquisti netti del programma APP finiranno nel terzo trimestre (molto probabilmente a luglio) e stima aumenti dei tassi di interesse di 25 punti base a settembre e dicembre.

"La guerra in corso, tuttavia, implica una sostanziale incertezza sui tempi - si legge nella ricerca firmata da Sven Jari Stehn e Soeren Radde - Un aumento dei tassi a luglio è possibile se la domanda colpita dalla guerra si rivela molto inferiore al previsto ed emergono chiari segni di effetti di secondo impatto. Ma è probabile un rallentamento del processo di normalizzazione se un pronunciato colpo di fiducia o uno stop dei flussi di gas russi pesano più fortemente sulla crescita dell'area euro".

In generale, la normalizzazione della politica monetaria rimane sulla buona strada, ma non c'è unanimità nelle previsioni per i prossimi mesi. Gli economisti di Goldman Sachs fanno notare che alcuni funzionari della BCE sono preoccupati per un forte colpo alla fiducia, mentre altri hanno sottolineato che la normalizzazione delle politiche dovrebbe procedere con determinazione, dati gli elevati rischi di effetti di secondo impatto sull'inflazione. "Nel complesso, la recente comunicazione suggerisce che il Consiglio direttivo sta attribuendo più peso alle (certe) sorprese al rialzo dell'inflazione che agli (incerti) rischi al ribasso per la crescita", viene sottolineato.

La banca d'affari si aspetta che il Consiglio direttivo notifichi nella riunione del 14 aprile che: la normalizzazione graduale rimane appropriata nonostante la guerra; qualsiasi indebolimento della domanda sarà attentamente monitorato; ma i segnali di effetti di secondo impatto dell'inflazione richiederebbero una più rapida normalizzazione della politica monetaria. Data l'incertezza sulle prospettive, "è improbabile che il Consiglio direttivo possa anticipare la decisione sul ritmo appropriato degli acquisti di attività nel terzo trimestre nella riunione della prossima settimana".