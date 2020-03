© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha, in pochissimo tempo,delle nostre abitudini, riscrittoe inciso sulla quasi totalità degliE anche le grandi istituzioni economiche internazionalicontro il Coronavirus.Ieri nottehanno di fatto annullato lo svolgimento fisico delle assemblee primaverili, annunciando che quest'anno si svolgeranno in modalità, anche se questohanno precisato con una nota congiunta.solo a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, quando le allora assemblee autunnali vennero rinviate e poi spostate in altra località.Oggi invece laha annunciato lo stop a tutti i viaggi di lavoro non ritenuti "essenziali" del suo personale, il rinvio di tutte le conferenze e convegni - con l'unica eccezione della conferenza stampa a seguito del Consiglio direttivo monetario della prossima settimana - e loCon un comunicato, la BCE spiega che il Comitato esecutivo ha deciso di assumere una serie di provvedimenti a tutela della salute del suo personale dalla diffusione del coronavirus. Tutti i viaggi non essenziali saranno limitati almeno fino al 20 aprile, quando la situazione verrà nuovamente valutata. Fino alla stessa datae siamo in costanze comunicazione con il nostro personale che dovesse aver transitato per le aree a rischio,ha affermato nel comunicato la Presidente della Bce, Christine Lagarde. Ad oggi comunque non risultano contagiati nel personale, precisa l'istituzione.