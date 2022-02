BCE, flessibilità è priorità con ripresa che prosegue e inflazione alta

(Teleborsa) - "L'economia dell'area dell'euro continua a riprendersi e il mercato del lavoro sta migliorando ulteriormente grazie all'ampio sostegno della politica fiscale". Lo conferma il bollettino economico della BCE, segnalando anche che "è probabile una crescita contenuta nel primo trimestre del 2022" poiché "l'attuale ondata di pandemia continua a pesare sull'attività economica" e "la carenza di materiali, attrezzature e manodopera continua a frenare la produzione in alcuni settori".

"Gli elevati costi dell'energia- sottolinea l'Eurotower - stanno danneggiando i redditi delle famiglie dell'area dell'euro e i profitti delle imprese e rischiano di frenare i consumi. Tuttavia, l'economia è sempre meno colpita da ogni ondata di pandemia e i fattori che frenano la produzione e i consumi dovrebbero gradualmente attenuarsi, consentendo all'economia di riprendersi con forza nel corso dell'anno".

"L'inflazione è aumentata notevolmente negli ultimi mesi e ha ulteriormente sorpreso al rialzo a gennaio. Ciò è dovuto principalmente - spiega il bollettino - all'aumento dei costi dell'energia che stanno spingendo al rialzo i prezzi di beni e servizi in molti settori, nonché dall'aumento dei prezzi dei generi alimentari".

"È probabile che l'inflazione rimanga elevata più a lungo del previsto", ammette la BCE, che però conferma una diminuzione nel corso di quest'anno. I rischi e le prospettive dii inflazione - aggiunge - sono orientati al rialzo, in particolare nel breve periodo.

"Se le pressioni sui prezzi si tramuteranno in aumenti salariali più elevati del previsto o se l'economia tornerà più rapidamente alla piena capacità, l'inflazione potrebbe rivelarsi più elevata", avverte la banca centrale.

In ogni caso, il Consiglio direttivo all'ultima riunione ha deciso di confermare il percorso di graduale riduzione dello stimolo deciso a dicembre, "alla luce dell'attuale incertezza, il Consiglio direttivo ritiene piu' che mai necessario mantenere un atteggiamento flessibile e aperto a tutte le opzioni - si legge -. Il Consiglio e' pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo fissato del 2 per cento a medio termine".

"Il Consiglio direttivo ha quindi confermato le decisioni assunte nella riunione di politica monetaria dello scorso dicembre" consistenti in una riduzione degli acquisti previsti dai programmi APP e PEPP, ma "vista l'attuale incertezza,", conferma che "ha più che mai bisogno di mantenere flessibilità e facoltatività nella conduzione della politica monetaria" ed "è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, se del caso, per garantire che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% nel medio termine".