(Teleborsa) - Ladell'Eurozona nel, a causa dell'impatto delladi Covid-19 e per questo motivo ha deciso di offrire ilattraverso il piano anti-pandemico, che è stato incrementato di 500 miliardi ed esteso in durata sino a marzo 2022.Lo ha confermato durante l'odierna conferenza stampa la, indicando che il pianoche ha raggiunto un valore di a 1.850 miliardi,e può essere "ricalibrato" nel caso di miglioramenti dell'economia.La numero uno dell'Eurotower ha anche confermato che laè la principale caratteristica di questo strumento, che sarà mirato per classi di attività, tempistica e Paesi emittenti.La BCE oggi ha deciso di incrementare il Piano anti pandemico (500 miliardi in più) ed estenderlo sino a marzo 2022, mentre sono state ricalibrate le altre misure, fra cui le aste TLTRO-III, prevedendone tre in più nel 2021. Confermato anche il piano QE da 20 miliardi al mese.Gli, pur migliorando la previsione sulda -8%, hanno rivistoda +5%, tenendo in considerazione un quarto trimestre peggiore di quello che si prospettava a settembre, che farà emergere una "significativa contrazione" seppur inferiore al secondo. Per il 2022 si prospetta poi una crescita del 4,2% e per il 2023 del 2,1%.a causa delle "implicazioni della pandemia" e del fatto che "gli effetti immunizzanti del vaccino richiederanno del tempo", ha confermato la Presidente Lagarde in conferenza stampa.La Bce ha anche rivisto ledell'Eurozona, lasciandole invariate all'1% per il 2021 e ritoccandole all'1,1% dall'1,3% nel 2022. La stima per il 2023 resta all'1,4%.