(Teleborsa) -e, come largamente anticipato, ha esteso l'ammontare e la durata del piano anti-pandemico PEPP, alla luce delle ricadute economiche della secondo ondata di pandemia di Covid-19. Il Board ha anchei, quello sulle operazioni principali a zero, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale allo 0,25% e quello sui depositi a -0,50%."Il Consiglio direttivo - si sottolinea - attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà in maniera coerente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo"."Le misure di politica monetaria assunte oggi contribuiranno a preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia", afferma il Consiglio, confermando che "l'incertezza rimane elevata, anche per quanto riguarda la dinamica della pandemia e la tempistica relativa ai vaccini". Confermata anche la volontà di "seguire l'andamento del tasso di cambio in relazione alle sue possibili implicazioni per le prospettive di inflazione a medio termine" e di "adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l'inflazione si avvicini stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria".L'Eurotower ha soddisfatto largamente le attese, annunciandodella dotazione del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica) didi euro per un totale di 1.850 miliardi di euro ed hadegli acquisti netti nell'ambito del PEPP almeno sino alla fine di"Il Consiglio direttivo condurrà gli acquisti netti finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus", afferma lo statement, aggiungendo che è stato ancheil periodo di tempo entro il qualesui titoli in scadenza nel quadro del PEPP.Il direttivo ha poi deciso dii applicate alla terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (), estendendo le agevolazioni di 12 mesi,. Tre operazioni aggiuntive saranno condotte fra giugno e dicembre 2021. Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso diotale che le controparti potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-IIIidonei. Al fine di incentivare le banche a sostenere l'attuale livello di credito bancario, le condizioni ricalibrate delle OMRLT-III saranno offerte soltanto alle banche che raggiungono un nuovo obiettivo in termini di volume dei prestiti erogati.Il Consiglio ha inoltre deciso dila durata dell'insieme di misure dida esso adottate il 7 e il 22 aprile 2020. L'estensione delle misure continuerà ad assicurare che le banche possano avvalersi appieno delle operazioni di erogazione di liquidità dell'Eurosistema, in particolare le OMRLT ricalibrate.Saranno poi previsteper l'emergenza pandemica () nel 2021, che seguiteranno a fornire un efficace supporto di liquidità.Gli acquisti netti nell'ambito del(PAA) proseguiranno a undi euro. Il Consiglio direttivo continua ad attendersi che gli acquisti netti mensili di attività nel quadro del PAA proseguirannoa rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento della BCE.Il Consiglio direttivo intende inoltre continuare asui titoli in scadenza nel quadro del PAA per unsuccessivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni casoper mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.Ledell'Eurosistema per le banche centrali (Eurosystem repo facility for central bank, EUREP) e tutte le linee temporanee di swap e pronti contro terminedi paesi non appartenenti all'area dell'euro sarannoInfine, il Consiglio direttivo ha deciso di continuare a condurre lemediante aste acon piena aggiudicazione dell'importo richiesto alle condizioni vigenti finché ciò sarà necessario.