BCE, economisti privati tagliano stime PIL e inflazione

(Teleborsa) -benché mantenga un andamento stabile all'1,8% nel lungo termine. E' quanto emerso da unafra un campione diDal "Survey of Professional Forecasters" emerge una previsione di. Si tratta di una revisione al ribasso di 0,3 punti per quest'anno e di 0,1 punti per il 2020, mentre resta invariata la previsione di crescita del 2021. Anche ladi crescita media del PIL reale è stata rivistaLo stesso sondaggio indica unacon una revisione al ribasso di 0,1 punti per ciascun anno. Laper l'inflazione restae quindi molto vicina al target del 2% fissato nel mandato dell'Eurotower.con un tasso che dovrebbe confermare una progressiva riduzione nei tre anni in considerazione:. Per il lungo termine la stima indica un tassi di disoccupazione al 7,4%., tenutosi eccezionalmente di mercoledì, che ha confermato una politica molto accomodante, mantenendo tassi di interesse a zero e confermando ulteriori acquisti con i fondi dei titoli in portafoglio venuti a scadenza. Ilha anche confermato che la banca centraledi cui si daranno i dettagli nei prossimi mesi e l'arrivo di possibiliper ridurre l'impatto dei tassi negativi.