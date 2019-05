BCE, Draghi difende l'unità dell'Euro e prende distanze da criptovalute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sono i due temi chiave affrontati oggi, nel corso di un evento a Francoforte, dal Presidente della Banca Centrale Europea, incontrando gli studenti vincitori del premioRivolgendosi ai giovani, provenienti da dieci nazioni differenti, il numero uno della BCE ha esordito sull', affermando "siete lae quando sentite parlare chi vuole tornare alle vecchie monete, a voi giustamente viene solo da ridere. E io riderei con voi"."Non possiamo ignorare - ha sottolineato - che ileuropea vienee che su alcuni punti. Uno di questi è il tema della. Per affrontarlo, cosi come per altre sfide, dobbiamo essere uniti e abbiamo bisogno di voi"."E' importante che, che prendiate posizioni - ha esortato - come avvenuto sul tema del cambiamento climatico e che prendiate parte alle elezioni europee. In questo modo potrete"., Draghi ha"Dietro l'euro ci sta la Banca Centrale. Chi ci sta dietro alle criptovalute?" - aggiungendo che esse "anche se al momento non sono significative al punto tale da poter influenzare macroeconomicamente le nostre economie. Ad ogni modo ilnon spetta alle Banche centrali bensì alle".Il Presidente dell'Istituto Centrale del Vecchio Continente ha anche risposto a chi gli chiedeva quali progetti avesse dopo la fine di ottobre, quando, ed ha ammesso