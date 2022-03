BCE, De Guindos ribadisce che non c'è rischio stagflazione

(Teleborsa) - Non c'è il rischio stagflazione in Europa. Lo ha ribadito oggi il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, ad un convegno organizzato dal quotidiano greco Kathimerini e da Money Review.

Il numero due dell'Eurotower ha ricordato che l'inflazione era "già in precedenza era alta e in accelerazione" e potrebbe arrivare al 7%. Tale trend "avrà un impatto in termini di minore crescita", ma questa proseguirebbe, seppur ridotta al 2-3% nello scenario peggiore, e quindi "ad oggi possiamo escludere il rischio di stagflazione".

Nello scenario di base l'inflazione dovrebbe attestarsi sopra il 5% e la crescita al 3,5% circa. Una crescita che seppur ridotta, verrà confermata, mentre la stagflazione si presenta con una inflazione elevata ed una stagnazione (crescita economica a zero).

"L'esposizione delle banche e della finanza UE alla Russia è piuttosto limitata, ma il ruolo rilevante che questo paese ha su materie prime e energia avrà un impatto sui prezzi e in minore crescita", ha sottolineato de Gunidos, lasciando intendere che la politica monetaria invece guarda con preoccupazione alla crescita dell'inflazione.

"Il problema è verificare se si creano effetti di secondo livello", ha spiegato il banchiere riferendosi ad un aspirale prezzi-salari nel tentativo di recuperare la perdita di potere di acquisto ed al possibile disancoraggio delle aspettative di inflazione rispetto agli obiettivi di medio termine della Bce (target al 2%).