BCE, De Guindos: evitare conflitto tra politiche bilancio e monetarie

(Teleborsa) - Lea supporto di coloro che sono più colpiti dai rincari dell'energia,A lanciare il monito, il vicepresidente della Bce,durante il suo intervento al forum sulla politica monetaria internazionale organizzato da Barclays assieme al centro studi Cepr sottolineando che oggi lesi trovano in una posizione diversa di quelle in cui erano all'inizio della crisi del 2020: non hanno gli stessi margini. Perché i dei debiti sono mediamente saliti di 20 punti di Pil e i deficit sono aumentati. Intanto le banche centrali, a loro volta, sono in una posizione diversa: non possono proseguire le politiche espansive perché devono bloccare l'alta inflazione. Come Bce "cercheremo di fare del nostro meglio per far calare l'inflazione alla nostra definizione di stabilità dei prezzi - ha detto -nel medio termine.In queste fasi iniziali il rialzo dei tassi della Bce dovrebbe averema più avanti la dinamica rischia di invertirsi e zavorrare i risultati degli istituti, ha spiegato ancora. Nei mesi a venire "avremo un rallentamento dell'economia e al tempo stesso un aumento dei tassi. Questo - ha detto -"Non dobbiamo dare per scontato che la redditività delle banche continui a salire", ha avvertito il banchiere centrale. All'inizio della crisi del 2020 "eravamo piuttosto pessimisti, ci attendevamo una ondata" di declassamenti di rating e insolvenze (fallen angels). "Non è accaduto anche perché le politiche di bilancio e monetarie sono intervenute rapidamente. Ma ora la situazione è diversa", ha rilevato.