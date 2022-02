BCE davanti al dilemma tassi: conflitto Russia-Ucraina lega le mani ai banchieri

(Teleborsa) - La BCE dovrà ancora attendere per avviare il ciclo di adeguamento dei tassi di interesse, ancora fermi ai minimi storici, poiché la crisi scoppiata ad Est non consente di stare tranquilli e richiede un maggior supporto della politica monetaria. E' quanto emerso in questi giorni da alcuni interventi di esponenti dell'Istituto di Francoforte alla luce degli eventi che hanno travolto l'Ucraina a causa dell'invasione della Russia.

Ultimo solo in ordine di tempo, il governatore della banca centrale austriaca, Robert Holzmann, che è anche membro del direttivo della BCE, ha parlato della possibilità di rallentare il ritmo di ritiro degli stimoli monetari a causa dell'attacco all'Ucraina.

In precedenza, l governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, aveva affermato che la BCE deve "prendere tempo" su un eventuale rialzo dei tassi e mantenere una certa "flessibilità" per l'exit strategy. E parlando del prossimo, il banchiere ha affermato che si dovranno valutare anche le "conseguenze indirette" della crisi in Ucraina. Villeroy ne ha fatto una questione di tempo, affermando che le decisioni "non vanno prese troppo tardi con il rischio di lasciare correre l'inflazione e non troppo presto per non frenare la ripresa".

La prossima riunione della BCE si terrà il 10 marzo, un meeting difficile, dove colombe e falchi si affronteranno con una variabile in più di incertezza: le tensioni geopolitiche sorte ad Est. Una guerra fra Russia ed Ucraina potrebbe anche rivelarsi lunga ed avere impatti devastanti sui mercati delle materie prime, come emerso in questi ultimi giorni.

Secondo gli esperti, le sanzioni di USA ed UE alla Russia potrebbero tradursi in una riduzione dell'offerta di molte materie prime, a partire da quelle energetiche come il petrolio ed il gas, che si scaricherebbe sull'inflazione innalzandola almeno di un punto percentuale.

Una situazione che costringerà l'Eurotower ad agire, ma non ora, nella speranza che il conflitto si risolva in tempo più brevi. E se qualcuno vedeva il primo aumento dei tassi ad ottobre 2022, dovrà attendere ancora, almeno sino a dicembre e forse più in là. Il tempo è la variabile strategia principale.