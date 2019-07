BCE, Corte tedesca respinge ricorso su unione bancaria

(Teleborsa) - I giudici della corte federale costituzionale tedesca hanno respinto due denunce riguardanti l'Unione Bancaria Europea. La decisione presa dalla Corte di Karlsruhe, è stata annunciata dal suo presidente, Andreas Vosskuhle.



Sottoposte a giudizio di grado costituzionale erano vigilanza della banca centrale nell'Area Euro ed il fondo comune per finanziare gli istituti di credito in difficoltà. Il rigetto fa perno sulla considerazione che Francoforte non è l'unico organo di vigilanza per le banche europee e la considerazione che le banche centrali nazionali detengono ancora un'estesa autorità.



Si tratta di un punto a favore per la BCE nella partita contro i falchi tedeschi, che più volte si erano opposti alle politiche espansive di Mario Draghi, arrivando a mettere in discussione il ruolo stesso dell'Eurotower sul tema della vigilanza.





