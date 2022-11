BCE: consumatori più pessimisti su crescita e condizionati da inflazione

(Teleborsa) -. E' questo il principale risultato delsulle aspettative dei consumatori europei, che attendono una crescita dei prezzi più forte del previsto e tassi di interesse in progressivo aumento, di fronte a prospettive economiche e di crescita dei redditi più modeste.L'inflazione percepita negli ultimi 12 mesi ha continuato a crescere, con un tasso mediano attestatosi all'8,1%. Stabili al 3% lein un'orizzonte a medio termine (3 anni), mentre quelleL'incertezza sulla crescita dei prezzi nei prossimi 12 mesi è diminuita leggermente a settembre, ma è rimasta ben al di sopra del livello prevalente prima dell'inizio della guerra in Ucraina.Le percezioni e le aspettative sull'inflazione si rivelano più alte per coloro che sono più avanti cn l'età (55-70 anni), ma, poiché ildi inflazione effettivamente percepitaha raggiunto quasi, attestandosi ai massimi dal 2006.Le aspettative sullanei prossimi 12 mesi sono peggiorate notevolmente, attestandosi. Il calo è più marcato per chi è avanti con l'età (55-70 anni) e per le famiglie con un reddito al di sotto della mediana. Quanto alla spesa, la percezione sulla crescita dei prossimi 12 mesi è invariata al 4,5%.Leeconomica per i prossimi 12 mesi sono diminuite significativamenteCoerentemente con le minori aspettative di crescita economica, le aspettative sula 12 mesi sono salitedi agosto. I consumatori continuano ad aspettarsi che il tasso di disoccupazione sia superiore all'attuale tasso di disoccupazione percepito (11,5%).compatibilmente con uno scenari di tassi di interesse in crescita. I consumatori si aspettavano che la crescita dei prezzi delle loro case nei prossimi 12 mesi si mantenga sostanzialmente stabile al 3,4%, ma leper i prossimi 12 mesi sono ulteriormente(1,2 punti percentuali in più rispetto all'inizio del 2022). Più grigie le aspettative generali di accesso al credito.