BCE conferma tassi a zero fino 2020. Per nuove aste condizioni agevolate a banche che prestano fondi

(Teleborsa) - Ie quelli sui depositi negativi, ma la BCE praticherà ancheche prenderanno a prestito denaro alle. Lo ha deciso ilnella riunione odierna, tenutasi a Vilnius (Lituania)., sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente a, allo 0,25% e al -0,40%. Viene un po' estesa la guidance che vede i tassi di interesse di riferimentoe in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine.Il Consiglio direttivo intende continuare anel quadro del programma di acquisto di attività (QE), per unsuccessivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.Per quanto riguarda le modalità della nuova serie di, a cadenza trimestrale, il Consiglio direttivo ha deciso che per ciascuna operazione sarà fissato undell'Eurosistema per la durata della rispettiva OMRLT. Se però le banche concederanno prestiti netti superiori a un dato valore di riferimento,che potrà essere ridotto fino a raggiungere unpresso la banca centrale per la durata dell'operazione con l'aggiunta di 10 punti base.Il Presidente della BCEillustrerà i motivi di tali decisioni nella conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio alle ore 14.30.