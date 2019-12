BCE conferma politica espansiva: tassi negativi e QE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per un valore di 20 miliardi al mese. Lo ha annunciato ilal termine della riunione odierna di politica monetaria.Il Consiglio direttivo ha quindi, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale allo 0,25% e. "Il Consiglio direttivo - si legge nello statement - si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attualisaldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore alnel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo".sono stati inoltread un ritmo mensile di. "Il Consiglio direttivo si attende chea rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento della BCE". La BCE intende poisui titoli in scadenza "successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse" e "in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario".La Presidente della BCEillustrerà i motivi di tali decisioni nellache avrà luogo questo pomeriggio alle ore 14.30.