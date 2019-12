BCE, Coeuré lancia proposta su banda tolleranza inflazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, membro del consiglio direttivo della) ha lanciato una nuova proposta: indicare come obiettivo una "banda di tolleranza" dell'inflazione desiderata anziché il consueto target "inferiore ma vicina al 2%"."Dobbiamo smantellare l'idea assurda di una Banca Centrale onnipotente che può guidare meccanicamente l'inflazione. La BCE dovrebbe chiarire che mira a garantire un'inflazione del 2% a medio termine e potrebbe comunicare il range di risultati di inflazione che possono essere considerati accettabili in tempi normali. Una banca di tolleranza di questo genere - ha aggiunto Coeuré - che potrebbe essere più o meno precisa, non sarebbe un invito all'autocompiacimento o all'inazione. La ricerca mostra che le Banche centrali hanno forti incentivi a reagire già sulle deviazioni dell'inflazione dalle zone di tolleranza, piuttosto che intervenire solo quando ha superato determinate soglie".