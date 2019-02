Bce, Coeurè apre la porta all'ipotesi di una nuova asta Tltro

Una nuova tornata di finanziamenti Tltro, i prestito < prezzi da saldo dell'Eurotower alle banche, potrebbero essere in arrivo.

Secondo Benoit Coeure, membro del consiglio direttivo della Bce, intervenuto al Council on Foreign Relations di New York, la banca centrale europea sta discutendo della possibilità di lanciare nuove aste per fornire nuova liquidità a basso prezzo alle banche che il prossimo anno dovranno rimborsare i fondi presi a prestito nelle aste precedenti. Coeurè ha spiegato che una nuova asta Tltro era possibile e che ci potrebbe essere spazio per un’operazione del genere a condizione che serva a «uno scopo», cioè che contribuisca a raggiungere l’obiettivo di inflazione anzichè rappresentare solo una iniezione di contanti a favore delle banche. «È possibile, ne stiamo discutendo - ha detto Couerè - ma vogliamo essere sicuri che serva a uno scopo». In un passaggio successivo, il banchiere ha aggiunto che «potrebbe esserci spazio per un’altra asta Tltro». Nella conferenza stampa del 24 gennaio, il presidente Mario Draghi si era limitato a dire che la questione era stata sollevata da alcuni membri del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo della Bce si riunirà nuovamente il 7 marzo quando verranno pubblicate le nuove stime su pil e inflazione. L’attesa è di una sensibile riduzione delle proiezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA