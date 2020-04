BCE, bilancio: in una settimana +58 miliardi

(Teleborsa) - In una sola settimana il bilancio BCE risulta aumentato di quasi 58 miliardi di euro. Secondo i dati forniti dall'Eurotower, nella settimana che si è chiusa il 10 aprile la banca di Francoforte ha acquistato complessivamente titoli pubblici per 34 miliardi di euro.



Di questi acquisti di titoli di Stato dell'area euro, 13,4 miliardi sono stati rilevati dalla BCE con i programmi già in essere, e rafforzati nell'ambito del generale allentamento quantitative (QE). Altri 20,6 miliardi sono stati acquistati con il nuovo Pandemic emergency purchase programme, lanciato in risposta all'aggravarsi delle ricadute economiche dovute al coronavirus.



