BCE, attese inflazione salgono quest'anno all'8,3%. Nel 2023 al 5,8%

(Teleborsa) - Continuano a salire le aspettative di inflazione di economisti esperti di finanza del settore privato nell'area euro che, stando alle stime, resteranno sopra il target Bce del 2% fino alla fine del 2024. L'ultima rilevazione effettuata dalla Bce registra previsioni di un caro vita all'8,3% quest'anno, al 5,8% il prossimo e al 2,4% nel 2024 nell'Unione valutaria.



Nella indagine di tre mesi fa era indicata un'inflazione 2022 al 7,3%, sul 2023 al 3,6%, e sul 2024 al 2,1%. Nel frattempo secondo la Survey of Professional Forevasters (Spf) continuano indebolirsi le aspettative di crescita: 3%, quest'anno, appena lo 0,1% il prossimo e 1,6% nel 2024. Tre mesi fa in media era previsto 2,8% quest'anno, 1,5% il prossimo e 1,8% nel 2000 2024.



Sulla disoccupazione in media gli esperti del settore privato prevedono 6,8% quest'anno, 7,1% il prossimo e il 7%, nel 2024, anche queste ultime attese sono in peggioramento.