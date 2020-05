BCE, attesa nervosa sui mercati per decisione Corte tedesca su acquisti bond

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - C'è grande attesa sui mercati dei titoli di Stato per laDopo il rinvio della prevista seduta del 24 marzoper quanto riguarda, in particolare, laUn nuovo passaggio che,. È, tuttavia, proprio sulla base di quest'ultima considerazione che. Il Pepp è stato, infatti, approvato dalla Bce con il voto favorevole del Governatore della Bundesbank. Se una bocciatura netta getterebbe in un quadro di allarme rosso tutti i mercati, quello che, puntando ad alleviare le tensioni su alcuni segmenti o Paesi, come l'Italia.Proprio oggiNelin questo ambito sono statisecondo i dati forniti dall'istituzione di Francoforte. Con i 15,4 miliardi di bond rilevati a marzo, nei primi giorni dal lancio del Pepp,Ilposto che la Bce potrebbe prolungarne la durata e aumentarne la mole. Questi acquisti si aggiungono a quelli già in essere con il già esistenteche intantoLe operazioni vengono effettuate dalle varie Banche centrali nazionali, sui titoli italiani quindi dalla Banca d'Italia.Sempre sul fronte Uein cui. Dati che saranno, dunque, sul tavolo dellaFonti comunitarie oggi a Bruxelles hanno anche confermato che, contrariamente alle attese della settimana scorsa, il 6 maggio la Commissione non presenterà né lané tantomeno la, a cui si appoggerà il Fondo.