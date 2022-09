BCE alza tassi di 75 punti base all'1,25% come largamente atteso

(Teleborsa) - Come largamente atteso ladi riferimento dell'Area Euro, per assicurare "un ritorno tempestivo" dell'inflazione al target del 2%. E sulla base della sua attuale valutazione, il Board si attende diper frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento dell'inflazione attesa."Il Consiglio direttivo - si legge nello statement al termine della riunione -alla luce delle informazioni più recenti e dell'evolvere delle prospettive di inflazione. Anche in futuro le decisioni sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale vengono definite di volta in volta a ogni riunione.- si sottolinea - continua ad essereed è probabile che si mantenga su un livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo. In prospettiva, gli esperti della BCE hanno, che quindi si porterebbe in media all'8,1% nel 2022, al 5,5% nel 2023 e al 2,3% nel 2024.Quanto all'attività economica, dopo il recupero della prima metà del 2022, i dati recenti indicano per l'area dell'euro un, che dovrebbe ristagnare. Le quotazioni molto elevate dell'energia riducono il potere di acquisto dei redditi delle famiglie e, sebbene si stiano attenuando, le strozzature dal lato dell'offerta continuano a frenare l'attività economica. Inoltre la, soprattutto l'aggressione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, si ripercuote sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. Leformulate dagli esperti segnalano quindi unaper la parte restante di quest'anno e per tutto il 2023, collocandosi al 3,1% nel 2022, allo 0,9% nel 2023 e all'1,9% nel 2024.Le perdurantirappresentano tuttora unper l'ordinata trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo continuerà pertanto arimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP).Il Consiglio direttivo ha deciso dii tre tassi di interesse di riferimento portando quello sulle, sulle operazioni di rifinanziamento marginale all'1,50% e sui depositi allo 0,75% a partireA seguito dell'aumento al di sopra dello zero del tasso sui depositi presso la banca centrale, il sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso non è più necessario ed è stato quindi sospeso, fissando il moltiplicatore a zero.Il Consiglio direttivo intende continuare asui titoli in scadenza acquistati nell'ambito del pianoper un prolungato periodo di tempo e, in ogni caso, finché sarà necessario per mantenere condizioni di abbondante liquidità e un orientamento adeguato di politica monetaria.Per quanto riguarda il, il Consiglio direttivo intendesui titoli in scadenza nel quadro del programma almenoIl Consiglio direttivo continuerà a condurre(OMRLT-III) in modo che non ostacoli l'ordinata trasmissione della politica monetaria.Il Consiglio direttivo ribadisce di essere "nell'ambito del proprio mandato pera medio termine" e,m a questo proposito, ricorda che "lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell'area dell'euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il mandato di preservare la stabilità dei prezzi".