BCE, al via supervisione per società d'investimento sistemiche

Venerdì 25 Giugno 2021, 12:45

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato che, a partire dal 26 giugno 2021, supervisionerà le società di investimento più grandi e sistemiche ai sensi della nuova legislazione dell'Unione europea. Queste società dovranno richiedere una licenza bancaria e, di conseguenza, saranno sottoposte al controllo dalla Vigilanza della BCE. "Il nuovo quadro giuridico mira ad affrontare meglio le attività e i rischi specifici posti dalle società di investimento", sottolinea la Vigilanza bancaria in una nota.

Le società di investimento che saranno assoggettate alla vigilanza bancaria europea sono quelle che forniscono servizi chiave di mercato e di investment banking e sono quindi esposte, in modo analogo alle banche, al rischio di credito e di mercato. In particolare, la normativa UE definisce società di investimento sistemiche quelle che negoziano strumenti finanziari per conto proprio o collocano strumenti finanziari su base irrevocabile e hanno un patrimonio complessivo consolidato superiore a 30 miliardi di euro.

La prima serie di società di investimento recentemente autorizzate ad operare come banche dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle banche sottoposte a vigilanza nella seconda metà del 2021, diventando così soggette alla vigilanza bancaria europea.