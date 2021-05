11 Maggio 2021

(Teleborsa) - Nella settimana al 7 maggio, con il programma PEPP, la BCE ha rilevato titoli per 24,6 miliardi di euro, in diminuzione rispetto ai 26,5 della settimana prima, mentre sono stati rimborsati 8,3 miliardi di euro di debito giunto a scadenza. Gli acquisti netti sono quindi pari a 16,3 miliardi, in calo rispetto ai 19 miliardi della settimana al 30 aprile. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano di acquisti anti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 1034,1 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati contenuti nel resoconto settimanale di bilancio della Banca centrale europea.

Con il programma di acquisti di titoli pubblici, preesistente alla crisi e il cui cumulato ha raggiunto 2.397,5 miliardi di euro, la BCE ha acquistato altri 7,4 miliardi di titoli. In questo caso, a fronte di rimborsi per 3,1 miliardi la mole di acquisti netti è di 4,3 miliardi. L'Eurosistema ha anche rilevato 1,3 miliardi di bond garantiti e 2,1 miliari di bond del settore privato. In totale la cifra di acquisti di titoli raggiunta nella seconda settimana di marzo 2021 è stata di 35,5 miliardi di euro, a fronte di 36,2 miliardi la settimana precedente.

Nel Consiglio direttivo dell'11 marzo scorso la BCE aveva annunciato, e successivamente più volte confermato, che nel trimestre in corso gli acquisti del PEPP sarebbero stati intensificati rispetto ai livelli di inizio 2021. Se è vero che questo impegno riguardava l'intero periodo o quantomeno i mesi pieni e non le singole settimane, è possibile notare che nelle ultimissime settimane non si trova concretezza a questi propositi. Il programma PEPP ha una dotazione totale fissata a 1.850 miliardi di euro e scadenza a marzo 2022