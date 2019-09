BCE, Aberdeen Standard Investments: occorrono ancora tagli tassi più marcati

(Teleborsa) - "La BCE ha annunciato oggi un ampio pacchetto di stimolo, soprattutto se si tiene conto della natura aperta del programma di acquisto di asset. Lo stimolo monetario è una delle principali ragioni per cui le nostre previsioni economiche per la zona euro sono caratterizzate da tassi di crescita bassi, ma non negativi. Tuttavia, riteniamo ancora che la BCE dovrà fare di più in futuro, anche attraverso tagli ancora più marcati dei tassi di interesse".



E' il commento di Paul Diggle, Senior Economist di Aberdeen Standard Investments, sulla riunione della Banca centrale europea di oggi.



