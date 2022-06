BCC Iccrea, Maino: accompagniamo economia reale territori con senso di solidarietà

(Teleborsa) - "Il nuovo piano al 2024 dà continuità al percorso avviato nell'ultimo triennio. Arriviamo a questa giornata dopo l'avvio del gruppo, che si è verificato nel 2019, e dopo un biennio caratterizzato dalla pandemia. In questo grande cantiere non abbiamo potuto far mancare al territorio il supporto, e siamo interventi per affiancare il territorio con 23,3 miliardi di euro di moratorie concesse e quasi 9 miliardi di finanziamenti legati al decreto liquidità. Inoltre, l'86% dei finanziamenti erogati nel 2021 sono stati al territorio attraverso erogazione diretta a famiglie e PMI". Lo ha affermato Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca, aprendo la presentazione del Piano Industriale strategico del gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano.

"Il triennio 2019-2021 è stato di grande costruzione, con un cantiere che ha costruito il nuovo gruppo - ha spiegato - E nel frattempo siamo anche cresciuti. Siamo partiti con un attivo di 155 miliardi e siamo arrivati alla soglia dei 180 miliardi, confermando il nostro posizionamento come quarto gruppo bancario italiano. Gli impieghi sono cresciuti, così come il valore patrimoniale. Sono regrediti invece gli NPL".

"Abbiamo lavorato sul fronte industriale, e in particolare sui fronti retail e corporate - ha detto Maino - Sul primo è stato intrapreso un lavoro per incrementare la mole di servizi che le BCC possono fornire al territorio (con le partnership, ad esempio, con Blackrock, Pitagora, Fondo strategico italiano). Abbiamo attivato BCC Servizi Assicurativi, per rafforzare nostra offerta in questo ambito. Sul corporate sono state fatte diversi iniziative e partnership, soprattutto sui fronti dove siamo molto presenti come agribusiness, turismo e sostenibilità. La sensibilità storica su fronte ESG è stata espressa con piano ad hoc sulla sostenibilità, che sarà rinnovato nel nuovo piano".

Nei prossimi anni il gruppo BCC Iccrea intende "portare avanti la missione di accompagnare l'economia reale dei territori, e continuare a farlo con senso di solidarietà e grande attenzione all'economia sostenibile", ha concluso Maino.