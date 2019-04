Bcc, Iccrea: l'aumento di capitale è stato un successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Interamente sottoscritto l'aumento di capitale sociale di, del valore di, deliberato dall'Assemblea dei soci lo scorso 10 gennaio.Le Bcc aderenti al gruppo bancario cooperativo Iccrea hanno ampiamente coperto la quota di inoptato e si è proceduto al riparto in proporzione ai diritti di opzione esercitati. A conclusione dell'operazione, il capitale sociale di Iccrea Banca ammonta a 1.401.045.452,35 euro, con un"L'ottimo risultato è un ulteriore passo nella costruzione del gruppo bancario, nel suo rafforzamento e soprattutto nella sua missione di sostegno alla vocazione localistica delle Bcc - ha commentato, neo presidente dell'istituto di credito - . Desideroesprimere a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca la gratitudine per il concreto segnale di fiducia da parte delle Bcc".. Il Board sarà chiamato a nominare anche il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto in base alla riforma da 10 esponenti del mondo cooperativo e da 5 indipendenti.Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è la "prima banca locale del Paese", il più grande gruppo bancario cooperativo italiano, con 142 Banche di Credito Cooperativo aderenti, 750 mila soci, 2600 sportelli e 4 milioni di clienti.