Bcc Brescia chiude il 1° semestre con un utile di 10,6 milioni di euro

Venerdì 17 Settembre 2021







(Teleborsa) - Il CdA di Bcc Brescia - che fa parte del gruppo cooperativo guidato da Cassa Centrale Banca - ha approvato i conti semestrali al 30 giugno 2021. I primi sei mesi dell'anno si sono chiusi con un utile netto di 10,6 milioni (in aumento dell'89% rispetto ai 5,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), un patrimonio contabile di 286,3 milioni e un CET 1 del 27%.



La raccolta complessiva da clientela aumenta a 4.165 milioni (+17,15% sul primo semestre del 2020), incrementando sia la componente diretta (+16,1%) che indiretta (+20,3%). La crescita della raccolta indiretta è trainata dal risparmio gestito, con la quota del gestito sul totale dell'indiretta a oltre l'80%, e negli ultimi cinque anni ha più che triplicato il suo valore. Gli impieghi aumentano a 1.763 milioni, in crescita rispetto all'anno precedente del 9,9%.



L'incidenza dei crediti deteriorati lordi sui crediti verso clientela è contenuta al 5,81% (NPLs ratio), con un tasso di copertura dei deteriorati salito all'86,56% (coverage). Il rapporto "Crediti deteriorati netti/Patrimonio netto" scende ulteriormente al 4,81%.



"La Banca - commenta il presidente Ennio Zani - continua ad essere fortemente attrattiva. La fiducia accordataci da famiglie ed imprese del nostro territorio fa sì che tutti gli aggregati patrimoniali ed economici siano in decisa e forte crescita. Il nostro modello di Banca continua ad attrarre nuova clientela; ad oggi sono 11 mila i nuovi conti correnti aperti da inizio anno che hanno portato la banca ad un traguardo storico: i 100mila conti correnti attivi".