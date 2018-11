Bca Carige, titolo sospeso al ribasso dopo annuncio aumento capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Stamane il titolo Banca Carige non riesce a entrare in contrattazione, dopo l'annuncio dei conti e del rafforzamento patrimoniale. Le azioni della banca genovese non sono ancora riuscite a fare prezzo, mostrando una variazione percentuale teorica negativa del 48,65%.Il Consiglio di Amministrazione dell'istituto di credito ha varato un'operazione di rafforzamento patrimoniale che si articola attraverso l'. Le due operazioni combinate ammontano ad unBanca Carige, che ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un, ha specificato che "la complessiva operazione di ripatrimonializzazione consente al management della banca di sviluppare idonee strategie industriali, inclusa la".