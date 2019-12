Bca Carige, chiude terza tranche aumento e si prepara a tornare in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, avendo superato ilnecessario a riavviare le negoziazioni, in seguito allaconclusione della terza tranche dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro complessivi.La banca ligure ha, destinata agli attuali azionisti, che aveva preso il via il 4 dicembre 2019. Durante il periodo di offerta sono pervenuteordinarie, pari aldell'importo della Terza Tranche dell Aumento, per un controvalore complessivo di circaIl(FITD) ha prestatodella Terza Tranchedagli attuali azionisti. Considerati quindi iche verranno assegnate dallo SVI (Schema Volontario del FITD) agli attuali azionisti ed ioggetto di richiesta di sottoscrizione (pari al 2,2% del capitale sociale post esecuzione integrale dell Aumento), risulta già, soglia identificata come necessaria ai fini della riammissione alle negoziazioni.Il regolamento dell intera operazione di Rafforzamento Patrimoniale è previsto per il 20 dicembre subordinatamente alla contestuale cessione dei crediti NPE ed emissione delle Obbligazioni Subordinate Tier 2.