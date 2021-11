BBVA lancia OPA su restante 50,1% della turca Garanti. Titolo soffre in Borsa

(Teleborsa) - BBVA, gruppo bancario multinazionale spagnolo, ha deciso di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria per la quota del 50,15% che non possiede nella banca turca Garanti BBVA. L'offerta sarà lanciata dopo che BBVA avrà ricevuto tutte le necessarie approvazioni normative e si stima che il closing avverrà nel primo trimestre del 2022. "Questa transazione rappresenta una grande opportunità per investire nel nostro franchise in Turchia e creare valore per i nostri azionisti", ha affermato il presidente di BBVA Carlos Torres Vila. "Inoltre, il prezzo è molto interessante per gli azionisti di minoranza di Garanti BBVA", ha aggiunto.

Il compenso previsto per gli azionisti che accettano l'offerta è di 12,20 lire turche per ciascuna azione di Garanti BBVA, un valore che rappresenta un premio del 34% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) degli ultimi sei mesi, il 24% rispetto al VWAP dell'ultimo mese, e il 15% in più rispetto al prezzo di mercato al 12 novembre 2021.

L'importo massimo aggregato che BBVA dovrà pagare è di 25.697 milioni di lire turche (pari a circa 2.249 milioni di euro), in contanti, qualora tutti gli azionisti di Garanti BBVA cedano le proprie azioni. L'offerta non è soggetta a condizioni e BBVA sarà soddisfatta di qualsiasi livello di proprietà risultante. Nel caso in cui non tutti gli azionisti di Garanti BBVA accettino l'offerta, anche se BBVA supera una quota del 50%, il gruppo spagnolo potrebbe aumentare la propria partecipazione senza lanciare una successiva OPA.

Dopo l'annuncio dell'OPA, il titolo di BBVA soffre in Borsa: mostra un ribasso del 3,72%, portandosi a 5,92. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 5,781 e successiva 5,642. Resistenza a 6,104.