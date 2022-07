BB Biotech, secondo trimestre in perdita per 233 milioni CHF

Venerdì 22 Luglio 2022, 12:45







(Teleborsa) - Il secondo trimestre del 2022 è stato caratterizzato da un difficile quadro macroeconomico e in particolare dal perdurare di un elevato livello di inflazione, che ha indotto una ulteriore correzione dei mercati azionari. In questo quadro i titoli biotecnologici, appartenenti al Nasdaq Biotech Index, hanno registrato una perdita del 9.8% in dollari.



Le azioni del gruppi svizzero BB Biotech hanno archiviato il secondo trimestre con un rendimento complessivo pari a -12.5% in franchi svizzeri e -10.9% in euro. Il portafoglio ha invece espresso una performance pari a -8.6% in CHF, -6.7% in EUR e -11.7% in USD.



Di conseguenza, la perdita netta per il secondo trimestre è stata di 233 milioni di franchi svizzeri, contro un utile netto di 129 milioni CHF nello stesso periodo del 2021. Nonostante il netto raffreddamento del sentiment sui mercati, le aziende in portafoglio hanno reso noto il raggiungimento di numerosi traguardi significativi, tra cui anche i risultati di studi clinici di prodotti in fase avanzata di sviluppo.