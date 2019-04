BB Biotech chiude un buon 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -grazie agli investimenti nell'innovazione a lungo termine. Grazie al buon andamento del settore healthcare ed in particolare al Biotech, lehanno infattiIlè cresciuto del 31,1% in CHF, del 32,3% in EUR e del 29,4% in USD., contro i 28 milioni CHF registrati nello stesso periodo del 2018. L'impatto valutario ha contribuito per l'1,9% alla performance del portafoglio, poiché il dollaro USA si è moderatamente apprezzato nei confronti del franco svizzero.I calcoli del rendimento per BB Biotech tengono conto della distribuzione delapprovato dagli azionisti in occasione dell'Assemblea generale tenutasi il 21 marzo 2019 pari a. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la prosecuzione dell'attuale politica di distribuzione dei dividendi anche in futuro e prevede di corrispondere il dividendo regolare pari al 5% del prezzo medio dell'azione rilevato nel mese di dicembre.