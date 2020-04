BB Biotech, 1° trimestre in perdita per 758 milioni CHF

(Teleborsa) - BB Biotech ha fornito un aggiornamento sui risultati del 1° trimestre, indicando che, in una fase molto negativa di mercato, le sue azioni hanno accusato una flessione del 15,7% in franchi svizzeri e del 14,8% in Euro.



Nello stesso periodo, il valore intrinseco (NAV) ha subito una correzione del 22% in CHF, 20,1% in Euro e 21,4% in Dollari. Il calcolo della performance include la distribuzione del dividendo di 3,40 franchi per azione approvata in occasione dell'Assemblea generale del 19 marzo 2020.



La perdita netta per il primo trimestre 2020 è stata quindi pari a 758 milioni di franchi svizzeri, a fronte di un utile netto di 890 milioni CHF nello stesso arco temporale del 2019.



L'Assemblea generale ha eletto il Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen e la Dott.ssa Susan Galbraith come nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA