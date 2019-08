Bayer vola a Francoforte in vista patteggiamento caso Roundup

(Teleborsa) - Su di giri sulla borsa tedesca il titolo Bayer, che guadagna oltre il 3% dopo aver registrato in giornata anche un balzo a doppia cifra. A galvanizzare le azioni del gigante del settore farmaceutico alcune indiscrezioni stampa secondo le quali la società tedesca avrebbe proposto un patteggiamento da 8 miliardi di dollari per risolvere le oltre 18.000 azioni legali negli USA legate al suo diserbante al glifosato Roundup, in merito ai presunti rischi di cancro legati al suo utilizzo.



Intanto a Francoforte il titolo Bayer sta registrando un rialzo del 3,35%, conquistando la vetta del paniere principale Dax30, portandosi a 65,06 euro dopo aver registrato un massimo intraday a 70,04 euro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA