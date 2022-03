Bayer vende asset gestione parassiti a britannica Cinven

Giovedì 10 Marzo 2022, 11:30







(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Bayer che scambia con una variazione percentuale dello 0,95%.



Il gruppo tedesco ha annunciato la vendita, per 2,6 miliardi di dollari (2,4 miliardi di euro), della sua divisione dedicata ai pesticidi per uso non agricolo, al fondo britannico Cinven.



"Bayer e Cinven hanno firmato un accordo definitivo per vendere Environmental Science Professional per 2,6 miliardi di dollari" - si legge in una nota -. "Questo trasferimento ci permette di concentrarci sulla nostra principale attività agricola" - afferma Bayer - aggiungendo che "la transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà' di quest'anno, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni".



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 54,33 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53,39. L'equilibrata forza rialzista della compagnia chimico-farmaceutica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 55,27.