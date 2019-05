Bayer sotto pressione dopo terza sconfitta in USA per diserbante Roundup

(Teleborsa) - Giornata difficile per Bayer che scivola del 2% circa a Francoforte, dopo la doccia fredda di una nuova condanna in USA per la questione del glifosato.



E' la terza sconfitta consecutiva per la compagnia tedesca che si è ritrovata coinvolta con il diserbante Roundup dopo l'acquisizione dell'americana Monsanto. Stavolta la Corte della California ha ordinato alla compagnia chimica tedesca un maxi risarcimento da 2 miliardi di dollari ad una coppia di anziani ammalatisi di cancro. L'azienda ha negato la responsabilità, ma la condanna non fa che confermare la natura cancerogena del Roundup.



Molto probabilmente questa pena sarà ridotta dalla corte statunitense, ma quello che intimorisce gli investitori è che la società resta esposta a migliaia di altri ricorsi e cause legali per l'erbicida Rondup.



