Bayer cede Dr. Scholl's a fondo private equity USA

(Teleborsa) - Prosegue il piano di ristrutturazione di Bayer, che vende anche Dr. Scholl's, il rinomato brand di prodotti ortopedici e per la cura del piede, dopo aver ceduto qualche tempo fa a Beierdorf il marcio di creme solari Coppertone.



Dr. Scholl's va ad un fondo di private equity americano, Yellow Wood Partners, per una cifra di 585 milioni di dollari, lasciando la famiglia Bayer, in cui aveva fatto ingresso nel 2014.



Le dismissioni, assieme ad un robusto taglio di personale di 12 mila unità, sono volte a compensare i costi dei numerosi contenziosi aperti contro la società tedesca per l'erbicida a base di glofposato RoundUp prodotto dalla Monsanto acquisita nel 2016.



