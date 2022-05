Bausch + Lomb, debutto positivo sul NYSE

(Teleborsa) - Bausch + Lomb, azienda nordamericana attiva nel campo della salute degli occhi, è sbarcata oggi con il simbolo "BLCO" sulla Borsa di New York (NYSE) e sulla Borsa di Toronto. A seguito dell'IPO, l'azienda madre Bausch Health, insieme alle sue controllate, deterrà circa il 90% delle azioni ordinarie di Bausch + Lomb, o l'88,5% delle azioni ordinarie se l'opzione di over-allotment viene esercitata integralmente.

"La giornata di oggi segna un'enorme pietra miliare per Bausch + Lomb e un importante passo avanti nel percorso verso un'azienda indipendente focalizzata sulla salute degli occhi - ha affermato il CEO Joseph Papa - Bausch + Lomb è stata a lungo associata a molti dei più significativi progressi nella salute degli occhi e sono onorato di lavorare al fianco dei nostri 12.000 dipendenti globali mentre continuiamo a concentrarci sul raggiungimento della nostra missione in corso di aiutare le persone a vedere meglio per vivere meglio dappertutto il mondo."

Le azioni di Bausch + Lomb hanno aperto a 18,50 dollari per azione, rispetto al prezzo IPO di 18 dollari e a una forchetta iniziale di 21-24 dollari. Il titolo è poi salito sopra quota 19,2 dollari, per una capitalizzazione superiore ai 6,5 miliardi di dollari. L'IPO ha raccolto 630 milioni di dollari per l'azionista venditore, mentre Bausch + Lomb non ha incassato alcuna somma dall'operazione. Si tratta della seconda maggiore quotazione a Wall Street da inizio anno, dopo quella del colosso del private equity TPG, che a gennaio ha raccolto quasi 1 miliardo di dollari.