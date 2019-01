Battute d'arresto anche per l'economia cinese: crisi del settore manifatturiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per l', cheildi dicembre, che, rilasciato questa mattina, segna una flessione di mezzo punto: dai 50,2 di novembre ai 49,7. Il primo calo da maggio 2017.Cattiva notizia anche per laGiù anche le previsioni della Banca mondiale, che per il 2019 vedono la contrazione del PIL cinese ai minimi da oltre 30 anni, con una crescita del 6,2%.Questo perché il settore manifatturiero. Una condizione, che, in questo modo, rende quasi inutile la tregua sui dazi siglata alla fine di novembre da Donald Trump e Xi Jinping, intenzionati ora a trovare un accordo per porre fine alla guerra commerciale.A questo punto, sono, che proprio oggi trova seguito nel via libera da parte di Pechino ad 8 progetti di collegamento ferroviario per 33,8 miliardi di dollari.