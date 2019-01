Battuta d'arresto produzione. Preoccupa allarme lanciato da ISTAT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sulla scia dell', che per il mese di novembre 2018 ha rilevato un, si rincorronodal mondo produttivo ed anche da quello sociale. La stima, pubblicata dall'Istituto, ha evidenziato unarispetto ad ottobre. Una flessione riflessa anche sul dato relativo alla(Settembre-ottobre 2018), durante il quale l'asticella della produzione èrispetto ai tre mesi precedenti.Secondo l', "il rallentamento registrato dalla produzione industriale a novembre, potenzialmente influenzato dalle tecniche di filtraggio dei dati grezzi, alimenta le preoccupazioni per una sfavorevole chiusura del 2018 con conseguenze negative sull'eredità per il 2019".Sulla stessa linea viaggiano le dichiarazioni di Emilio Viafora, Presidente della, secondo cui i dati "rivelano una situazione di forte preoccupazione e allarme. Tale dato conferma ulteriormente come il nostrorisenta di una graveche, a nostro avviso, il Governo sta sottovalutando". "Sono totalmente assenti in manovra - continua Viafora - gli investimenti necessari per avviare un serio piano di rilancio dell'economia del nostro Paese".Dalla galassia dei lavoratori, invece, arriva il commento di Paolo Pirani, segretario generale dellanazionale, che dichiara: "Ci impensierisce la flessione congiunturale registrata su base congiunturale della produzione industriale in Italia di novembre 2018, perché conferma una: si tratta di un'dei livelli di attività del settore in questione. Bisogna reagire subito".