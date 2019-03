Battisti (Fs): piano Alitalia prima di Pasqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. In occasione della Conferenza nazionale sul trasporto aereo, apertasi stamane a Villa Miani a Roma, arriva un fuori onda di, Amministratore Delegato diRispondendo alle domande dei giornalisti all'ingresso della sala della conferenza, prima dell'inizio dei lavori a porte chiuse con più di 300 iscritti, il manager delle Ferrovie ha indicato nei, che cade il, il periodo in cui potrà essereUnoche era deducibile sulla base degli ultimi risvolti della trattativa, che ha visto easyJet defilarsi determinando la ricerca della copertura delle quote di partecipazione, fermo restando la presenza di Delta Airlines.La prima giornata di lavoro della, apertasi stamane a Villa Miani a Roma e coordinata dal sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, prevedededicati a macro tematiche di settore: "Trasporto aereo tra regolazione e mercato", "Innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile", "I protagonisti del trasporto aereo" e "Sistema aeroportuale nazionale e reti aeroportuali".