(Teleborsa) -dal 31 luglio 2018, per lunghi anni è stato tra i, inaugurata esattamente 10 anni fa, appunto ilQuel giorno, duepercorrendo l'intero sistema AV/AC, appunto Alta Velocità e Alta Capacità.Il, primo esemplare dedicato a Pietro Mennea,con un viaggio non stop Milano-Roma. Il servizio commerciale del "1000" iniziò il successivo 14 giugno con l'entrata in vigore dell'orario estivo 2015.A 10 anni di distanza, lo stesso ingegner, ora al vertice del Gruppo, al termine della cerimonia celebrativa tenuta a Roma nell'impianto manutentivo IMC AV di Trenitalia del sito industriale Scalo San Lorenzo,"Abbiamo portato. Abbiamo cambiato la storia del nostro Paese dal punto di vista sia trasportistico ma anche in termini di abitudini degli italiani, quindi una grande storia che segna anche la storia del nostro Paese.Da pochi giorni la notizia che ci siamo aggiudicati l'. Gestiremo nei prossimi anni l'alta velocità spagnola sulle tratte fondamentali. Siamo presenti anche su altri mercati, ainizieremo l', in particolare sulla westcoast, che collega da Londra a Edimburgo e Glasgow.Stiamo lavorando ad alcuneche ci vedono impegnati sia a Los Angeles che a Washington per un. Effetti enormi a ciclo di vita intera,. Quindi diamo une lo aiutiamo a raggiungere quegli obiettivi sfidanti che sono quelli legati al sostenibilità ambientale.. Primo fra tutti. Abbiamo dato un contributo enorme a quello che è la sostenibilità dal punto di vista economico attraverso nuove occupazioni. Diamo un. Vale. Quindi l'Alta Velocità sia dal punto di vista strutturale che trasportistico è davvero uno degli elementi di eccellenza del paese".