Battaglia tra Philip Morris e Carlyle per l'acquisizione di Vectura

Lunedì 9 Agosto 2021, 12:45







(Teleborsa) - Philip Morris International, società statunitense attiva nell'industria del tabacco, ha aumentato la sua offerta per l'acquisizione di Vectura Group, azienda farmaceutica britannica. Il produttore delle sigarette Marlboro ha offerto ieri 165 pence per azione, dopo che il colosso del private equity Carlyle aveva offerto 155 pence nella giornata di venerdì. La nuova offerta valuta le azioni di Vectura - fornitore di soluzioni innovative per la somministrazione di farmaci per via inalatoria - circa 1,02 miliardi di sterline.



Entrambe le pretendenti hanno alzato le propie offerte: Carlyle aveva inizialmente (a maggio) offerto 136 pence, mentre a inizio luglio la big del tabacco era entrata in partita a inizio luglio con un'offerta da 150 pence. Il forte interesse di Philip Morris per la società britannica si spiega con la strategia che mira a un aumento dei ricavi al di fuori del business delle sigarette: punta ad almeno 1 miliardo di dollari di vendite al di fuori della nicotina entro il 2025.



Intanto, il regolatore britannico delle acquisizioni ha detto che avvierà una procedura d'asta per Vectura se i due pretendenti non faranno offerte finali entro martedì. Vectura ha affermato invece di ritirare la sua intenzione di raccomandare l'aumento dell'offerta di Carlyle di 155 pence per azione e che non ha intenzione (in questa fase) di raccomandare la proposta di 165 pence di Philip Morris.