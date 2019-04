Bat, cambio al vertice in Bat italia: Palazzetti nuovo ad

Cambio al vertice per British American Tobacco (BAT) Italia. Dal Giappone arriva Roberta Palazzetti, nominata nuovo amministratore delegato e presidente dell'azienda per l'Italia e area director Sud Europa. Roberta Palazzetti, che succede ad Andrea Conzonato, nella sua carriera Roberta Palazzetti è stata General Manager di Manetti & Roberts, ha lavorato in Procter & Gamble, e ha ricoperto anche incarichi istituzionali quali la presidenza della Tobacco Industry Association Japan. In BAT dal Febbraio 2013 come General Manager per il Cluster Svizzero, Roberta Palazzetti con il team giapponese da lei diretto (in qualità di Presidente di BAT Japan prima e di Greater North Asia Area Director poi) ha guidato con successo la ®Transforming Tobacco Agenda¯ dell'azienda, basata sull'offerta ai consumatori adulti di un'ampia gamma di prodotti innovativi e soddisfacenti a potenziale rischio ridotto, con il primo lancio mondiale di glo (il prodotto a tabacco riscaldato di BAT, lanciato in Italia lo scorso anno). Con il suo contributo, BAT Japan è stata l'azienda con il più alto tasso di crescita del Giappone.

