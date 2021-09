Bastogi, perdita complessiva di 8,2 milioni di euro nel 1° semestre 2021

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 29 Settembre 2021, 17:00







(Teleborsa) - Il CdA di Bastogi, holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, intrattenimento e cultura, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati pari a 11,9 milioni di euro, in calo rispetto ai 16,4 milioni di euro al 30 giugno 2020. Il margine operativo lordo è stato negativo di 2,1 milioni di euro, rispetto a 0,2 milioni di euro al 30 giugno 2020.



Il risultato complessivo dell'esercizio, che include ammortamenti e svalutazioni per complessivi 5,1 milioni di euro, imposte positive per 1,1 milioni di euro e utili contabilizzati direttamente nel patrimonio netto principalmente relativi alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura per 1,4 milioni di euro, è negativo di 8,2 milioni di euro (di cui 5,6 milioni di euro di pertinenza del gruppo), rispetto a 7 milioni di euro al 30 giugno 2020 (di cui 4,7 milioni di euro di pertinenza del gruppo).



Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2021 ammonta a 43,1 milioni di euro rispetto a 50,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 è pari a 273,5 milioni di euro rispetto a 236,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020.