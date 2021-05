25 Maggio 2021

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Bastogi ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile dell'esercizio di

301.672 euro, e ha deliberato di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile dell'esercizio pari a 15.084 euro e di rinviare a nuovo il restante utile pari a 286.588 euro.

Relativamente al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha provveduto a stabilire in sette il numero dei consiglieri, e a nominare i componenti del CdA per il triennio 2021-2023 mediante voto di lista. I consiglieri nominati dall'unica lista presentata dall'azionista Marco Cabassi sono: Marco Cabassi, nominato presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Raschi, Benedetta Azario, Giulio Ferrari, Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva. I signori Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva si sono qualificati indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di corporate governance.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il triennio 2021-2023. Dall'unica lista presentata dall'azionista Marco Cabassi sono stati tratti i sindaci effettivi Roberto Castoldi, (presidente del Collegio Sindacale), Gigliola Adele Villa e Roberto Cecconi. I due sindaci supplenti eletti sono Ambrogio Brambilla e Alessandra Bitetti.

A seguito dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha preso atto della nomina di presidente del Consiglio di Amministrazione conferita a Marco Cabassi da parte dell'Assemblea degli azionisti e ha deliberato di nominare amministratore delegato Andrea Raschi, attribuendone le deleghe di gestione. Ha inoltre nominato vice-presidente Giulio Ferrari, conferendogli un incarico speciale per la supervisione generale degli affari legali della Società.

Il Consiglio ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale e ai consiglieri Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva, ai sensi del TUF e del Codice di corporate governance.

Sono stati successivamente istituiti i comitati interni al consiglio in carica per tutta la durata del mandato. Sono stati eletti componenti del comitato controllo e rischi, che svolge anche le funzioni di comitato parti correlate, i consiglieri indipendenti Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva. Sono stati nominati membri del comitato nomine e remunerazioni i consiglieri indipendenti Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva. E' stata nominata lead independent director della Società la consigliera indipendente

Mariateresa Salerno.