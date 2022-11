Lunedì 21 Novembre 2022, 17:30







(Teleborsa) - E' stato stipulato, in data odierna, l'atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata BasicNewco nella controllante BasicNet.



Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione - si legge in una nota - decorreranno dal prossimo 1° dicembre 2022.