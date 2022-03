BasicNet, nel 2021 balzo dell'utile a 20,3 milioni. Dividendo di 0,12 euro

(Teleborsa) - BasicNet, gruppo attivo nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori, ha chiuso il 2021 con un fatturato consolidato pari a 296,4 milioni di euro (259,7 milioni al 31 dicembre 2020, +14,1%). Il fatturato è così ripartito: royalties dai licenziatari commerciali e produttivi 54,8 milioni di Euro (46 milioni di uro al 31 dicembre 2020, +19,1%); vendite dirette pari a 241,6 milioni di euro (213,8 milioni di euro nel 2020, +13,0%). L'EBITDA è pari a 44,2 milioni di euro (19,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020), mentre il risultato netto è stato pari a 20,3 milioni di euro (8,6 milioni di euro nel 2020,+ 136,9%). La posizione finanziaria netta si è assestata a -61,7 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai -82,2 milioni al 31 dicembre 2020.

Il consiglio di amministrazione di BasicNet ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,12 euro per ciascuna delle azioni in circolazione, per un ammontare complessivo pari a circa 6,1 milioni di euro. Il dividendo proposto corrisponde a un pay-out ratio del 30,2%, in linea con gli esercizi precedenti, sull'utile netto consolidato pari a 20,3 milioni di euro.

Sulla base del portafoglio ordini acquisito e del previsto contributo dei flussi di royalties e sourcing commission, BasicNet si attende che anche per l'esercizio in corso si confermi lo sviluppo positivo del fatturato consolidato. "I risultati della gestione caratteristica restano comunque condizionati all'evolversi del contesto macroeconomico globale e ai conseguenti riflessi sul costo delle materie prime e, da ultimo, della crisi geopolitica innescatasi nell'Europa dell'Est", viene sottolineato.