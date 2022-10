BasicNet, fatturato aumenta del 30% nei primi 9 mesi 2022

(Teleborsa) - BasicNet, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha registrato unpari a 282,6 milioni di euro nei, in crescita del 30,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato includedai licenziatari commerciali e produttivi pari a 53,7 milioni di euro (+34,0%) epari a 228,2 milioni di euro (+29,4%).L'è stato pari a 44,1 milioni di euro (+31,4%) e unpari a 33,3 milioni di euro (+37,3%).Laè pari a -144,6 milioni di euro (-61,7 milioni di euro il 31 dicembre 2021 e -66,0 milioni il 30 settembre 2021). Nel corso dei primi nove mesi del 2022, oltre ad aver sostenuto la crescita commerciale, sono stati pagatiper 6,1 milioni di euro e acquistateper 4,8 milioni di euro. Il Gruppo ha inoltre acquisito, al costo di 33,4 milioni di euro, il 100% del capitale sociale della società K-Way France e investito 7,8 milioni di euro nel settore Real Estate.Sulla base del portafoglio ordini acquisito e del previsto contributo dei flussi di royalties e sourcing commission, BasicNet afferma che "èche, anche per l'esercizio in corso,".