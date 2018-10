BasicNet continua l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - BasicNet, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, nel periodo dall'8 al 12 ottobre 2018, ha acquistato n. 26.750 azioni.



A seguito degli acquisti di cui sopra BasicNet detiene complessivamente n. 6.820.082 azioni proprie, pari all'11,181 % del capitale sociale.



Intanto in Borsa giornata fiacca per il gruppo italiano che opera nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, che tratta in ribasso dello 0,76%.



